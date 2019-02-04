وزيرة التخطيط تبحث مع بنك "HSBC" التعاون في تأسيس الصندوق السيادي

القاهرة- مصراوي:

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع ممثلين لبنك "HSBC"، سبل التعاون فيما يخص ملفات صندوق مصر السيادي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

وقالت الوزيرة، إن تجربة الصندوق حازت على إعجاب العديد من الدول، مشيرة إلى طلب العديد من الصناديق الدولية التعاون مع الصندوق المصري منها الصندوقين الصيني والعماني.

وأضافت أنه جاري تعيين مدير تنفيذي للصندوق السيادي المصري، حيث تقدم للإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي عدد كبير يتم الوقوف على من هو الأنسب من ضمنهم.

وصندوق مصر هو صندوق سيادي له شخصية اعتبارية مستقلة، لإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.

وكانت الوزيرة قالت في وقت سابق من الشهر الماضي، إن النظام الأساسي للصندوق السيادي يخضع للمراجعة الأخيرة في مجلس الدولة، بعد أن تم عرضه على مجلس الوزراء، موضحة أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر بعد اعتماده من مجلس الدولة.

وقالت الوزيرة خلال لقائها مع ممثلي "HSBC"، إن سيتم عقد مجموعة أخرى من ورش العميل في أبريل المقبل لاستكمال مناقشة التحديثات المستهدفة، لرؤية مصر 2030، بعد إجراء مجموعة من هذه الورش في وقت سابق، ضمن المشاركة المجتمعية بين كافة أفراد الشعب في تحديث الرؤية.

وأضافت أنه يتم حالياً السعي نحو تعديل قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي- التابع لوزارة التخطيط- باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سوف يتم إعادة هيكلته، وبالتالي الانطلاق ليصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية.

وذكرت هالة السعيد أن الوزارة تنفذ وتشرف حاليا على برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها.

كما يتضمن البرنامج وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجستية أو الإدارية، وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام، وفقا للوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بالوزارة لحصر تلك الأصول لتوحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب القيام بإيفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الإلكتروني على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات.

وقال حلمي غازي المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC، إن عمل البنك في مصر يعود إلى 25 عاما، ويمتلك حوالي 60 فرعا، مشيرا إلى أن مصر تمثل سوقا ذا أولوية لدى البنك.