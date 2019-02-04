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    5 جنيهات لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

    12:43 م الإثنين 04 فبراير 2019
    5 جنيهات لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات الاثنين بسوق العبور عند نفس مستويات أمس الأحد.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و6.25 جنيه، والبطاطس بين 3 و 5 جنيهات، والبصل بين 3 و5 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و6.25 جنيه.

    البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

    البصل بين 3 و5 جنيهات.

    الكوسة بين 6 و10 جنيهات.

    الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

    اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

    الرمان بين 5 و8 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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