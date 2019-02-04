5 جنيهات لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات الاثنين بسوق العبور عند نفس مستويات أمس الأحد.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و6.25 جنيه، والبطاطس بين 3 و 5 جنيهات، والبصل بين 3 و5 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و6.25 جنيه.
البطاطس بين 3 و5 جنيهات.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 6 و10 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.
اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الجوافة بين 5 و8 جنيهات.
الرمان بين 5 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
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