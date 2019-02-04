وزير الصناعة يدعو مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات

كتبت- دينا خالد:

دعا عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مجتمع الأعمال الألماني، اليوم الاثنين، للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشاءها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر.

وقال الوزير إن المدينة تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع، وتستوعب نحو 592 مصنعاً، وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التي تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الألماني، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق الملا وزير البترول، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.

كما دعا الوزير المستثمرين الألمان إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر.

وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي، وهو ما يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية شكلت فريق عمل فنيا مشتركا للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضي ببرلين.

وأكد نصار إمكانية التعاون بين الجانبين المصري والألماني في مجال المعارض والمؤتمرات، حيث تم التنسيق مع هيئة معارض دوسلدورف لتنظيم معرض "Pack Process Middle East" في القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث سيكون النسخة المصرية من معرض "Interpack" الذي يقام في المانيا بحيث يستهدف السوق الأفريقي.

وذكر الوزير أنه تم الإعلان عن هذا المعرض خلال فعاليات قمة أفريقيا التي أقيمت في شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن هيئة معارض فرانكفورت أعلنت دراستها إمكانية تنظيم نسخة مصرية من معرض "Heimtextil" للمفروشات المنزلية.

وأكد بيتر ألتماير، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار، بحسب عمرو نصار.

وقال الوزير الألماني إن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة والذي يضم عددا كبيرا من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والتكنولوجيا، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والإنشاءات.

وأشار ألتماير إلى ثقته في جهود الحكومة المصرية لإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر، وتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري إلى ضخ استثمارات في مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري.