وزير الصناعة يبحث إمكانية إقامة شراكات صناعية مع رومانيا في أفريقيا

القاهرة – مصراوي:

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، إمكانية إقامة شراكات صناعية مصرية رومانية بعدد من دول القارة الأفريقية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقال الوزير في البيان، إن المباحثات الموسعة مع الوزير الروماني والوفد المرافق له، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي وترأس رومانيا للاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين وترجمته لمشروعات تنموية علي المستويين الثنائي والقاري وبما يخدم الاقتصادين المصري والروماني بصفة خاصة والاقتصاديات الافريقية والأوروبية بصفة عامة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة وتراكم قواعد المنشأ في تعزيز الصادرات المصرية والرومانية لدول القارة السمراء .

وقال نصار، إنه يجري حاليًا تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، مشيرًا إلى أهمية إسراع الحكومة الرومانية بتشكيل الجانب الروماني بالمجلس للقيام بدوره المحوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ورومانيا خلال المرحلة المقبلة .

"هناك فرصًا كبيرة أمام مجتمع الأعمال الروماني للتواجد والتصنيع بالسوق المصري وإعادة التصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات صناعية تنافسية على المستويين القاري والاقليمي تتمثل في توافر الطاقة والقوي العاملة المؤهلة " بحسب الوزير.

وأشار الوزير، إلى أهمية العمل علي نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية خاصة في مجال الصناعة الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولفت نصار إلى أهمية العمل على دعم جهود زيادة التبادل التجاري بين مصر رومانيا والتي بلغت نحو 750 مليون دولار خلال العام الماضي، حيث تتركز الصادرات المصرية إلى رومانيا في البترول ومنتجاته، الأزر، الأسماك الطازجة والمُجمدة، الأدوية والمُستحضرات الطبية، الأسمنت بورتلاند، المنسوجات، والخضر والفاكهة ، بينما تتركز الواردات المصرية من رومانيا في الأخشاب والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والتي تشمل قطع عربات السكك الحديدية والجرارات الزراعية وسيارات نقل الأفراد

وقال الوزير، إن الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ 31.2 مليون دولار 77 مشروعا في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات ، لافتا إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات .

وقال ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، إن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الروماني بالسوق المصري خاصة في ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد بمصر، والتصدير للأسواق المحيطة، لافتا إلى إمكانية إنشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دولة ثالثة خاصة بالقارة الأفريقية .