التنظيم والإدارة: بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا

القاهرة – مصراوي:

أعلن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، عن بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا في الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات.

وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن المرحلة الثانية تأتي عقب انتهاء المرحلة الأولى والتي شملت تحديث بيانات الموظفين في دواوين الوزارات، وأنه يقوم حاليًا، بمرحلة تدقيق هذه البيانات مع كل جهة على حدة قبل البدء في تسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات موظفيها على جهاز حاسب آلي متصل من خلال الشبكة المؤمنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجهاز لأمناء الجامعات لبدء العمل في المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، بحسب البيان.

وتستهدف عملية التحديث الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري.

وقال صالح الشيخ، إنه سيتم تزويد كل جامعة بحساب إلكتروني تستخدمه في مد الجهاز ببيان معتمد ومختوم بإجمالي عدد موظفي الجامعة "الكادر العام والكادر الخاص والمهن الطبية"، يشمل القائمين بالعمل والموظفين غير القائمين سواء كانوا في إجازات خاصة أو مرضية أو معاريين للداخل أو الخارج أو منتدبين.

وبحسب البيان، سترشح كل جامعة 50 شابا من الطلاب أو حديثي التخرج لتكوين فريق عمل المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي وفق معايير تتناسب مع المشروع، بالإضافة إلى ترشيح 3 منسقين من كل جامعة للإشراف عليهم ومتابعتهم إداريا وفنيا .

وأضاف أن الجهاز سيقوم بتزويد كل جامعة بـ 50 جهازًا حاسب لوحي به شريحة محمول للاتصال بالشبكة المغلقة والمؤمنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتولى فريق العمل بالجهاز تدريب مسئولي الجامعات وفريق العمل من الشباب الخاص بالمشروع على التطبيق الإلكتروني باستعمال الحاسب اللوحي.