نيفين جامع: مجلس الوزراء يقر قانون المشروعات الصغيرة خلال أسبوع

كتبت- منال المصري:

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن مجلس الوزراء سيقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع أو الأيّام العشرة المقبلة.

وأضافت أن القانون يتماشى مع تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يحمل مزايا ضريبية وغير ضريبية بهدف تحفيز القطاع غير الرسمي للدخول بالمنظومة الرسمية، رافضة ذكر أي مزايا حتى إقرار القانون من مجلس النواب وصدوره بشكل رسمي.

وأكدت جامع عدم وجود أي بطء في صدور القانون ولكن بسبب إجراءات نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء أدى إلى تأخر صدور القانون، مشيرة إلى أن القانون شارك في إعداده جميع الأطراف المعنية لحدوث توافق على مواد القانون.

جاء ذلك عقب توقيع عقود تمويلية جديدة، اليوم الاثنين، بقيمة ١٤ مليون جنيه مع رؤساء مجالس إدارات ١٤ جمعية أهلية في ٩ محافظات بحضور رؤساء الجمعيات.

ويتعامل جهاز تنمية المشروعات مع ٤٥٠ جمعية في تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة، كما يتعامل مع ١٨ بنكا في تمويل نفس المشروعات، بحسب جامع.

وضخ جهاز تنمية المشروعات تمويلات بقيمة ٥.٣ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي المنتهي في ديسمبر ٢٠١٨.