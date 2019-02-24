هيئة الاستثمار تصدر إجراءات جديدة للتيسير على المستثمرين

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا إداريا بشأن تبسيط إجراءات وقواعد الفحص المالي المسبق للشركات المتداول أسهمها في البورصة المصرية، والبنوك المصرية، والشركات التي يراقب على حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات ويعد تقريرا على قوائمها المالية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وقالت الهيئة إن القرار رقم 138 يتعلق بخدمات (زيادة/ استكمال زيادة) رأس المال لهذه الشركات أو البنوك، من خلال تعديل إجراءات الخدمة وتنميطها، على أن يكون زمن أداء الخدمة يوم واحد.

كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 25، والذي يحث المساهمين في الشركات على ممارسة حقوقهم كمستثمرين بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات، لما للجمعيات من دور رقابي يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، ويضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح، وفقا للبيان.

وذكرت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رغبتها في تبسيط إجراءات الاستثمار، والتيسير على المستثمرين، وتقديم خدمات متطورة ومتميزة ومنمطة لأداء العمل.