البلطي يصل إلى 23 جنيها في سوق الجملة.. أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم، بين 21.5 و23 جنيه.

وبقى سعر كيلو السمك البوري ثابتا، عند 34 و40 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 250 و330 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 59 و 74جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا وهو نفس أسعار الأمس.