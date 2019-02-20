“أوبر" تسدد ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي بعد اتفاق مع الحكومة

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب لمصراوي، إن شركة أوبر لخدمات نقل الركاب، ستسدد ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي، عن الفترة الماضية، بداية من شهر مايو من العام الماضي، بعد الاتفاق مع المصلحة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الضريبة هي حق الدولة ولابد من تحصيلها، وتم الاتفاق على تقديم تيسيرات في السداد، ولكن سيتم تحصيل إجمالي الضريبة المستحقة".

ولم يفصح المصدر عن تقديرات قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على أوبر.

وكانت وزارة المالية قالت في بيان يوم الاثنين الماضي، إن مصلحة الضرائب وشركة أوبر مصر توصلا لاتفاق لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها الشركة.

وقال البيان إن محمد معيط، وزير المالية، أعلن التوصل إلى اتفاق بين ممثلي مصلحة الضرائب وشركة أوبر مصر لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من أجل تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب بشكل ميسر.

وأضاف البيان أن هذا الاتفاق جاء على خلفية الاجتماع الذي تم عقده مؤخرًا بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمدير الإقليمي للشركة بمصر.

وقالت شركة أوبر للنقل الذكي الأسبوع الماضي إنها أجرت تعديلًا بسيطًا على أسعار الخدمات التي تقدمها بداية من الثلاثاء الماضي، وهو ما أرجعته أوبر إلى "التضخم الذي يؤثر على مصاريف السائقين اليومية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم خدمات أوبر التي يدفعها السائقون، فقد تم إجراء تعديل بسيط على الأسعار".

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