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    "يونيون فينوسا" تؤكد التزامها بالتسوية الودية مع مصر لتشغيل محطة الغاز

    11:43 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
    "يونيون فينوسا" تؤكد التزامها بالتسوية الودية مع مصر لتشغيل محطة الغاز

    ارشيفيه

    القاهرة- وكالات:

    قالت شركة يونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي) الإسبانية، إن مفاوضاتها مع مصر مستمرة لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز التابعة لها في محافظة دمياط بشمال مصر، لكن الضمانات المقدمة غير كافية حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

    وأعلنت مصر في سبتمبر الماضي صدور حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى يونيون فينوسا تعويضا عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا.

    وكانت الشركة، وهي مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها في دمياط في 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.


    نتيجة لذلك رفعت يونيون فينوسا دعوى بحق مصر في 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد.

    وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين "لا تزال المفاوضات مع السلطات المصرية جارية".

    "تؤكد يونيون فينوسا التزامها بالتوصل إلى اتفاق ودي مع الحكومة المصرية والشركات المملوكة للدولة على أساس التعويض عن الأضرار الناجمة واستعادة إمدادات الغاز لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال وضمانات الامتثال للعقود في المستقبل".

    وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

    وأضافت الشركة "تم إحراز تقدم لكن الضمانات المقدمة غير كافية للوصول إلى الاتفاق الشامل المطلوب لإنهاء النزاع... عندما يتم التوصل إلى اتفاق، سيتم إبلاغ السوق في الوقت المناسب".

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