البورصة تواصل الارتفاع مع نهاية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة المصرية ارتفاعها الجماعي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 15227 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين خلال جلسة اليوم صافي شراء بنحو 65.2 مليون جنيه و41.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بنحو 106.4 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية ارتفعت خلال تعاملات جلسة أمس الأحد بنسبة 1.43% إلى مستوى 15189 نقطة في أول جلسة بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1% إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، وهو ما يصب في صالح الاستثمار في البورصة.