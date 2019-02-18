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    أسعار الدولار ترتفع بأبوظبي الإسلامي وقناة السويس وتستقر في 8 بنوك أخرى

    10:36 ص الإثنين 18 فبراير 2019
    أسعار الدولار ترتفع بأبوظبي الإسلامي وقناة السويس وتستقر في 8 بنوك أخرى

    اسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي أبوظبي الإسلامي وقناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.53 جنيه للشراء و17.63 للبيع.

    كما زاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي والعربي الأفريقي والإسكندرية عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع.

    وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي بنك قناة السويس بنك التعمير والإسكان

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