بنك مصر يقرر خفض الفائدة 1% على حساب VIP يوم بيوم

كتبت- منال المصري:

قرر بنك مصر خفض الفائدة 1% على حساب يوم بيوم (VIP) لكبار العملاء، على جميع الشرائح، بحسب ما قاله، موظف بخدمة العملاء، لمصراوي.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.

وتراجعت الفائدة على الشريحة الأولى من حساب يوم بيوم، في بنك مصر، والتي تبدأ من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه، إلى 7.25% بدلا من 8.25% سابقا.

وسجلت الفائدة على الشريحة الثانية من 2 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه 7.75% بدلا من 8.75%.

وسجلت الفائدة على الشريحة الثالثة من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه 8.25% بدلا من 9.25%.

وسجلت الفائدة على الشريحة الرابعة من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه 8.25% بدلا من 9.75%.

وسجلت الفائدة على الشريحة الخامسة من 100 مليون جنيه وأكثر 10% بدلا من 11%.