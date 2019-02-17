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    بنك مصر يقرر خفض الفائدة 1% على حساب VIP يوم بيوم

    07:17 م الأحد 17 فبراير 2019
    بنك مصر يقرر خفض الفائدة 1% على حساب VIP يوم بيوم

    بنك مصر

    كتبت- منال المصري:

    قرر بنك مصر خفض الفائدة 1% على حساب يوم بيوم (VIP) لكبار العملاء، على جميع الشرائح، بحسب ما قاله، موظف بخدمة العملاء، لمصراوي.

    وكان البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.

    وتراجعت الفائدة على الشريحة الأولى من حساب يوم بيوم، في بنك مصر، والتي تبدأ من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه، إلى 7.25% بدلا من 8.25% سابقا.

    وسجلت الفائدة على الشريحة الثانية من 2 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه 7.75% بدلا من 8.75%.

    وسجلت الفائدة على الشريحة الثالثة من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه 8.25% بدلا من 9.25%.

    وسجلت الفائدة على الشريحة الرابعة من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه 8.25% بدلا من 9.75%.

    وسجلت الفائدة على الشريحة الخامسة من 100 مليون جنيه وأكثر 10% بدلا من 11%.

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