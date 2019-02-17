أرباح الشرقية للدخان تتراجع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

كتبت- محمد علاء الدين:

تراجعت أرباح شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.02 مليار جنيه مقابل 2.32 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2017.

وبحسب القوائم المالية التي أرسلتها الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأحد ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر لتسجل 7.1 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة من عام 2017.

وقالت الشركة إن حجم المخزون من الدخان الخام بالشركة يكفي 12 شهرًا، بينما يكفي المخزون من الإنتاج التام 4 إلى 7 أيام من احتياجات السوق.

وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري تراجعت أرباح الشركة نتيجة انخفاض قيمة الفوائد الدائنة.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت أرباحًا (قبل متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات ) بقيمة 991 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه، الربع المقارن من العام المالي الماضي بنسبة تراجع 4.8%.

وكانت الحكومة أعلنت في أكتوبر الماضي، تأجيل تنفيذ طرح 4.5% من شركة الشرقية للدخان، أول شركات برنامج الطروحات الحكومية، نتيجة تراجع أداء السوق والأسهم متأثرة بأزمة الأسواق الناشئة حينها.