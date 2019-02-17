"سوديك" تستهدف تعاقدات بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال العام الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، اليوم الأحد، إنها تعتزم تحقيق صافي تعاقدات للعملاء بنحو 7.2 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأضافت "سوديك" في بيان للبورصة المصرية، إنها تخطط لاستثمار حوالي 5.2 مليار جنيه خلال العام الجاري، في مشروعات الشركة والشركات التابعة لها.

وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات تشمل "أقساط الأرض بالإضافة إلى نصيب حصة المشاركة".

وتتوقع "سوديك" تسليم 1151 وحدة بقيمة إجمالي حوالي 5.2 مليار جنيه بكافة مشروعاتها خلال العام الجاري 2019.

وقالت الشركة إن هذه المستهدفات قابلة للتعديل طبقا لحجم إنجاز المشروعات خلال 2019.

وأضافت سوديك في بيان منفصل، للبورصة، إن مجلس إدارة الشركة اعتمد الموازنة التقديرية لعام 2019، وأن المجلس قبل استقالة يزن منذر جريس من منصبه كعضو مجلس إدارة.

وقالت الشركة إن تم تعديل ممثل شركة RA Six Holding في مجلس الإدارة ليتم تعيين اليزابيث كرتشلي بدلا من عمر صلاح الدين بسيوني، كما تم تعيين تيموثي كلارك كولينز ممثلا ثانيا للشركة في مجلس إدارة سوديك.

وتأسست سوديك عام 1996 وهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

ومن أكبر مشروعات الشركة ويست تاون وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع الجريا ومشروع فورتي ويست ومشروع البوليغون ومشروع قطامية بلازا ومشروع أوتوفيل ومشروع سيزر في الساحل الشمالي.