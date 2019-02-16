رغم خفض المركزي.. المصرف المتحد يبقى الفائدة على حساب التوفير دون تغيير

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك قرر الإبقاء على فائدة حساب التوفير بالبنك دون تغيير، رغم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بشكل غير متوقع لأول مرة من ١١ شهرا لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

وقال القاضي لمصراوي إن قرار البنك جاء بهدف الحفاظ على أموال المودعين وجذب مدخرات جديدة.

وبحسب القاضي، فإن البنك تمكن من تحويل الجزء الأكبر من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت إلى متغيرة، توقعًا منه بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة.

وأضاف ان قرار مصرفه بتحويل جزء كبير من الشهادات بعائد ثابت إلى متغير بهدف تقليل أعباء تكلفة الفائدة على البنك.

وأضاف القاضي أن نعم مازال هناك جزءًا من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت به عبء علينا ولكن سنتعامل معه في الفترة القادمة عن طريق زيادة قروض التجزئة والكريدت كارد.

ويقدم البنك أكثر من نوع من حسابات التوفير بالنظام التجاري أو الإسلامي يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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