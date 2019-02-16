كيف ستتأثر البورصة غدًا بعد قرار خفض أسعار الفائدة؟

كتب- محمد علاء الدين:

توقع محللان لأسوق المال أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعات قوية خلال تعاملات غدًا تأثرًا بقرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة في 11 شهرًا، لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي إن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة سيسهم في تحقيق نتائج جيدة في أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف زكريا: "هناك علاقة عكسية بين سوق المال وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة يسهم في جذب البورصة للمستثمرين لتراجع العائدات على الادخار في البنوك".

وتوقع زكريا أن يشهد سوق المال غدًا ارتفاعات قوية في المعاملات، خاصة أن السوق يتجه صعوديا خلال الفترة الأخيرة.

وهو ما توقعه محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، وقال لمصرواي إن قرار خفض سعر الفائدة كان مفاجيء للسوق، حيث كانت تشير أغلب التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة.

وأضاف: "قرار تخفيض سعر الفائدة سيسهم في ارتفاع تداولات البورصة بداية من الغد"، متوقعًا أن تشهد البورصة اتجاها صعوديا خلال الأسبوع الجاري.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في بداية تعاملات الخميس ليتجاوز مستوى 15067 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه بنهاية التعاملات ويهبط لدون 15 ألف نقطة، لكنه استمر في الصعود منذ بداية العام الجاري.

ويرى زكريا أن أداء البورصة الجيد خلال الفترة الماضية يرجع إلى توقع المستثمرين لقرار خفض الفائدة، فكانت تشير أسوأ السيناريوهات وفقا لزكريا إلى تثبيت سعر الفائدة.

ومع صعود البورصة خلال الفترة الماضية يرى زكريا أن استمرار الأداء الجيد لها سيدفع الحكومة للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات للشركات الحكومية في البورصة.

وقال إن العائق الرئيسي لتنفيذ هذا البرنامج العام الماضي يرجع إلى الانخفاض الذي شهدته البورصة العام الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت في أكتوبر الماضي، تأجيل تنفيذ طرح 4.5% من شركة الشرقية للدخان، أول شركات برنامج الطروحات الحكومية، نتيجة تراجع أداء السوق والأسهم متأثرة بأزمة الأسواق الناشئة حينها.