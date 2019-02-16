اجتماعات طارئة وخفض قريب.. البنوك تبحث أسعار الفائدة بعد قرار المركزي

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك العاملة في مصر اجتماعات طارئة غدًا لبحث مصير أسعار الفائدة على الأـوعية الادخارية المختلفة لديها بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.

وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بشكل غير متوقع لأول مرة من ١١ شهرا لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

وقال مسؤولون في 19 بنكًا لمصراوي إن لجان الأصول والخصوم "ألكو" ستجتمع غدًا في، لبحث إعادة التسعير على هيكل الفائدة على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير والودائع، وجعلها تتماشى مع قرار المركزي.

وكان بنكا الأهلي ومصر قررا الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت عند نفس مستواها الحالي، رغم قرار البنك المركزي، إلا أن البنكين سيعقدا اجتماعًا لبحث خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير والودائع، بحسب مسؤولون في البنكين لمصراوي.

وتشمل قائمة البنوك التي تعقد اجتماعات غدًا لبحث الفائدة على جميع الأوعية بما فيهم الشهادات الادخارية، بجانب الأهلي ومصر، بنوك التعمير والإسكان والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB ) والعقاري والكويت الوطني والمصرف المتحد والتنمية الصناعية ومصر إيران وقناة السويس وعودة.

وتضم قائمة البنوك الزراعي المصري والمصرف المتحد والتجاري الدولي وقطر الوطني وأبوظبي الأول والمؤسسة العربية المصرفية (abc) والعربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" تجتمع غدًا لبحث إعادة تسعير الفائدة على جميع الأوعية الادخارية الشهادات وحساب التوفير والودائع.

وأضاف أن قرار اللجنة حول الفائدة سيتم تحديده بناء على تكلفة الأموال ومستويات السيولة بالبنك.

وقال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن البنك سيعقد اجتماعًا غدًا لبحث مصير الفائدة على جميع الأوعية الادخارية من شهادات ذات العائد ثابت وحساب التوفير والودائع.

وبحسب جاد الله فإن البنك خفض الفائدة يوم الخميس الماضي على الشهادة متغيرة العائد، في أعقاب قرار البنك المركزي.

وتوقع جاد الله أن تنخفض الفائدة بنسبة 1%، وذلك بناء على تكلفة الأموال ومستويات السيولة.

وقال أحمد الخولي مدير عام الخزانة ببنك التعمير والاسكان، وهيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية ومصدر مسؤول في الشركة المصرفية العربية الدولية ومصدر مسؤول في بنك مصر إيران، إن مصارفهم ستجتمع غدًا لبحث مصير الفائدة على جميع الشهادات الادخارية وحساب التوفير والودائع.

وأكدوا في تصريحات لمصراوي أن جميع الأوعية الادخارية ستخضع لدراسة إعادة تسعير الفائدة.

وقال مصدر مسؤول ببنك الكويت الوطني، إن البنك سيعقد اجتماعا مع لجنة الأصول والخصوم غدًا لبحث إعادة تسعير الفائدة على جميع الأوعية المختلفة متوقعا خفض الفائدة أكثر من 1% بالبنك وخاصة على الشهادات الادخارية نظرا لارتفاع عائدها التي يصل إلى 15% سنويا.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن لجنة الألكو تجتمع غدا لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير والودائع في ضوء دراسة تكلفة الأموال بالبنك مع الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير.

ويقدم بنك مصر شهادة ثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 15% سنويًا، ويصرف العائد بشكل شهري حيث تعد أعلى فائدة مقدمة على الشهادات بالبنك.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي إن لجنة الأصول والخصوم تجتمع غدا الأحد لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير والودائع.

وأضاف أن البنك قرر يوم الخميس الماضي عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الإبقاء على الشهادات الادخارية دون تغيير.

وهبطت الفائدة 1% تلقائيًا في بنكي مصر والأهلي على الشهادة متغيرة العائدة، لارتباطها بأسعار الفائدة بالبنك المركزي لتسجل 16 سنويًا بدلًا من 17%، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

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