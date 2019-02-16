البطاطس عند 6.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بتعاملات يوم أمس، في سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و6.25 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و6.25 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

الفاصوليا بين 15 و19 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.