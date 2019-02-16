البطاطس عند 6.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بتعاملات يوم أمس، في سوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و6.25 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و6.25 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.
الفاصوليا بين 15 و19 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين 3 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.
الجوافة بين 6 و9 جنيهات.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الخبر التالى:أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
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