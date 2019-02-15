غدا.. معيط يزور بورسعيد لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي

كتب- مصطفى عيد:

يزور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة، محافظة بورسعيد، غدا السبت، في جولة تفقدية، لعرض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، والاطمئنان على التجهيزات وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيق المنظومة وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية.

كما يستهدف معيط من الجولة الوقوف على جاهزية مقر عمل هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث ببورسعيد ومدن قناة السويس تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد خلال عام 2019 ليشمل جميع المحافظات تباعًا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.

وقال معيط إن هناك دعما قويا من القيادة السياسية والحكومة لسرعة الانتهاء من جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في الوقت المحدد، وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن هناك جهودا ضخمة تبذلها وزارة الصحة بكل قياداتها وكوادرها لبدء تطبيق وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية.

وذكر معيط أن ذلك يأتي أيضا في ضوء المتابعة اللحظية من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطبيق هذه المنظومة بأفضل آلية ممكنة لضمان التنفيذ الأمثل لها بهدف حصول المواطن المصري على أفضل خدمة صحية.

وأشار الوزير إلى الجهود الملموسة التي تبذلها محافظة بورسعيد بكل قياداتها على كل المستويات لتصبح المحافظة جاهزة للتطبيق الشامل والمتكامل للمنظومة وبأفضل صورة ممكنة خاصة أنها أول محافظة سيتم التطبيق بها، وستصبح نموذجا يحتذى به في التطبيق تباعا بجميع المحافظات.

ومن المنتظر أن يرافق الوزير في الجولة التفقدية غدا عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وخالد النوري رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة، وأشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة هيئة التامين الصحي الشامل، وقيادات وزارات المالية والصحة والاتصالات.

وقالت مي فريد معاون وزير المالية، إن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة، بجانب أنه نظام إلزامي تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض.

وأضافت أن نظام التأمين الصحي إلزامي يطبق على جميع أفراد المجتمع، وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.

ويستهدف نظام التأمين الصحي الشامل تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، مع إتاحة حرية اختيار المواطن لمقدم الخدمة سواء كانت في مستشفى أو عيادة أو مركز طبي.

ومن المنتظر أن يتم تمويل المنظومة الجديدة من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة مثل الضرائب على السجائر، ومنتجات التبغ بنسب مختلفة.