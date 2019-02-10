الدولار ينخفض في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا، في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات الأحد، بينما استقر سعره في 9 بنوك أخرى مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

خفض بنك قناة السويس سعر الدولار قرشا إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والعربي الأفريقي والإسكندرية عند 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول والبركة عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.