في زيارة مفاجئة.. والي تحيل مدير مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية للتحقيق



القاهرة- مصراوي:

أحالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، إلى التحقيق، بعد زيارة مفاجئة لها للمكتب بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وقال البيان إن والي أبدت ملاحظات على نظافة المكان وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية في المكتب وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوي الإعاقة وصعوبة صعود كبار السن للسلالم.

وتحدثت والي مع العاملين في المكتب واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة، بحسب البيان,

واستكملت والي زياراتها المفاجئة لمكاتب التأمينات بالإسكندرية وزارت مكتب تأمينات المنشية وأبدت على المكتب عدة ملاحظات.

واستمعت والي إلى المواطنين في المكتب ودونت شكواهم، وكلفت سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص بالبقاء بالمكتب حتى الانتهاء من حل شكاوى المواطنين.

وقال البيان إن غادة والي طالبت بإتاحة أماكن لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة وكلفت مدير المكتب برفع مستوى نظافة المكتب وتحديث طريقة حفظ الملفات القديمة، والتغلب على الزحام بالمكتب.