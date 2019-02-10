رئيس المصرية للاتصالات: إقالة "البحيري" لا علاقة لها بإعلان "الأهلي"



كتب- محمد علاء الدين :

قال ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن إقالة المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، لا علاقة لها بهجوم رئيس نادي الزمالك على الشركة بسبب إعلان النادي الأهلي.

وكان رئيس نادي الزمالك قد شن هجوما عنيفا يوم 30 يناير الماضي على الشركة المصرية للاتصالات، بسبب الإعلان الدعائي للشركة الذي حمل شعار "معاك يا أهلي"، باعتبارها الراعي الرسمي للنادي.

واتهم رئيس نادي الزمالك، الشركة بأنها تثير التفرقة والفتنة بين جماهير الناديين.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات بيانا صحفيا يوم 31 يناير الماضي تعلن فيه إقالة أحمد البحيري من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسا تنفيذيا للشرك بدلا منه.

وقالت الشركة في البيان الصحفي، إن الحكومة المصرية قامت بتغيير بعض ممثليها في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وبناءً عليه تم استبعاد البحيري، قبل انتهاء مدته بأسابيع قليلة.

وعن موقف المناصب الشاغرة في المصرية للاتصالات، قال عثمان، لمصراوي، "لا يمكنني أن أفصح عن شئ في هذا الشق لأننا شركة مدرجة في البورصة".

وأعلنت المصرية للاتصالات في بيان صحفي للبورصة المصرية يوم الاثنين الماضي عن شغر منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، بعد استقالة هاني عبدالمنعم.

وقال عثمان، "سنعقد اجتماع مجلس إدارة للشركة يوم الأربعاء الموافق 20 من فبراير الجاري لبحث الخطط المستقبلية للشركة واعتماد نتائج أعمال الشركة المجمعة والمستقلة التي سنعلنها يوم الخميس الموافق 21 من فبراير الجاري".

وتستهدف المصرية للاتصالات بموازنة 2019 نمو الإيرادات بنسبة أحادية متوسطة إلى مرتفعة بعد تحييد أثر صفقة مينا كابل.