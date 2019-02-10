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    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

    10:29 ص الأحد 10 فبراير 2019
    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بشكل جماعي.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.2% إلى مستوى 14738 نقطة.

    وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.19%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.21%.

    وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.26%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.09% إلى مستوى 14753 نقطة، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعًا بمبيعات أجنبيه وعربية.

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