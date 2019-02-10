البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بشكل جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.2% إلى مستوى 14738 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.19%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.21%.

وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.09% إلى مستوى 14753 نقطة، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعًا بمبيعات أجنبيه وعربية.