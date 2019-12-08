أسعار السمك ترتفع في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك بسوق الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم جنيها ليتراوح بين 23 و27 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكالماري بمقدار 20 جنيها ليتراوح بين 90 جنيهًا و210 جنيهات.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بمقدار 5 جنيهات ليتراوح بين 55 و 65 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري بمقدار 5 جنيهات ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور تراجع سعر الجمبري الممتاز اليوم بمقدار 20 جنيها ليترواح بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا.