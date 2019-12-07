النفط يصعد 1% بعد موافقة أوبك+ على زيادة تخفيضات الإنتاج

القاهرة : وكالات:

صعدت أسعار النفط أكثر من 1% أمس الجمعة وأنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضاتهم الانتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وبحسب رويترز تستمر التخفيضات الإضافية لأوبك ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، حتى نهاية الربع الأول من 2020.

وستعقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس المقبل لمراجعة سياستها.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6% إلى 64.38 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3%.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.3% لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب قدرها 7% على مدار الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو بعد أن أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء الماضي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في ستة أسابيع.