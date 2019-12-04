عامر: البنوك ستسقط فوائد ديون 5184 مصنعًا متعثرًا بقيمة 31 مليار جنيه

القاهرة- وكالات:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء إن البنوك ستسقط فوائد الديون المتراكمة على المصانع المتعثرة والتي تصل 31 مليار جنيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.

وتعاني عشرات المصانع من تراكم الديون عليها، جراء تعرضها للتعثر منذ ثورة 25 يناير.