أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

عامر: البنوك ستسقط فوائد ديون 5184 مصنعًا متعثرًا بقيمة 31 مليار جنيه

04:40 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
عامر: البنوك ستسقط فوائد ديون 5184 مصنعًا متعثرًا بقيمة 31 مليار جنيه

اسقاط ديون المصانع المتعثرة

القاهرة- وكالات:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء إن البنوك ستسقط فوائد الديون المتراكمة على المصانع المتعثرة والتي تصل 31 مليار جنيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.

وتعاني عشرات المصانع من تراكم الديون عليها، جراء تعرضها للتعثر منذ ثورة 25 يناير.

ديون المصانع المصانع المتعثرة البنوك البنك المركزي طارق عامر

الخبر التالى:

طارق عامر: توفير 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10%
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:توجه برلماني جديد يحسم مصير قانون الإيجارات القديمة