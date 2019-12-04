ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والباذنجان البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

وفي المقابل تراجعت أسعار البطاطس والبرتقال السكري 50 قرشا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.