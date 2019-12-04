أسعار الذهب العالمية ترتفع قرب أعلى مستوى في شهر

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر، اليوم الأربعاء، إذ أحبطت تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مبدئي مع الصين، مما قدم الدعم لأصول الملاذات الآمنة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1482.02 دولار للأوقية بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر الجاري، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلي 1487.90 دولار.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق مع الصين قد لا يتم إلا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي 2020.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن فرض رسوما على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين.

وحفزت تعليقات ترامب المستثمرين على خفض انكشافهم على المخاطر، فيما واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها، بينما حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في شهر، مما يزيد جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1855.39 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1861.71 دولار في الثاني من ديسمبر الجاري.

وتقدم البلاتين 0.3% إلى 912.46 دولار وارتفعت الفضة 0.4% إلى 17.22 دولار.