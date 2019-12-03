الدولار يرتفع في البنك التجاري الدولي بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك العربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.