تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

وهبط سع كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها، كما استقر وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها، وسعر الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها.