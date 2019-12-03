أسعار الذهب العالمية تستقر برغم فرض ترامب رسوم على البرازيل والأرجنتين

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز، حتى في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين مما أثار توترات جديدة بشأن التجارة العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1460.92 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1466.60 دولار للأوقية.

وأعلن ترامب، أمس الاثنين، فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين "بأثر فوري" فاتحا جبهات جديدة في حربه التجارية.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز في مومباي، "السبب الوحيد في أن الأسعار لم ترتفع هو أن الطلب الاستثماري على الذهب غائب".

وأضاف تريفيدي، "الناس يتوقعون انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وألمح نريفيدي، إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة ما لم يتراجع الاقتصاد، لذا فالمعنويات ستميل إلى هبوط الذهب، وفقا للوكالة.

وارتفع الذهب ما يزيد عن 13% منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها نزاع تجاري مستمر منذ 17 شهرا بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1851.09 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة عند 1861.71 دولار.

واستقرت الفضة عند 16.90 دولار بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 897.65 دولار.