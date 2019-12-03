أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر سعر الشراء والبيع في 9 بنوك أخرى.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.08 جنيه، واستقر سعر البيع عند 16.17 جنيه.