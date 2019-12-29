تراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور الأحد 29- 12- 2019
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 3 و5.5 جنيه.
وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل الحار البلدي، وكل من البرتقال البلدي، والسكري، وأبوسرة من 50 قرشا - جنيه واحد، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5 جنيهات.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
البصل بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال بلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البرتقال سكري بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
اليوسفي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الجوافة بين 5 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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