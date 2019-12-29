تراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور الأحد 29- 12- 2019

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 3 و5.5 جنيه.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل الحار البلدي، وكل من البرتقال البلدي، والسكري، وأبوسرة من 50 قرشا - جنيه واحد، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال سكري بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.