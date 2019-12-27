هل تغيرت أسعار "شجرة الكريسماس" بعد تراجع الدولار في مصر؟

كتبت - شيرين صلاح:

"سوف تشتري هذا العام شجرة" يقولها صاحب محل الهدايا مستقبلا زبائنه مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة "الكريسماس"، لكن يأتيه الرد سؤالا "كم سعرها؟".

يقول أدهم عبد السلام، صاحب محل للهدايا، بمنطقة المهندسين، إن أسعار أشجار وزينة الكريسماس استقرت هذا العام عند نفس مستوياتها العام الماضي.

ويتراوح سعر أشجار البيوت بين 30 جنيها حتى 300 جنيه، بينما يصل سعر أشجار الفنادق إلى 3 آلاف جنيه.

ويتراوح سعر الزينة بين 5 جنيهات و70 جنيها، بحسب النوع والحجم، وسعر تول التزين بين 15 و70 جنيها بحسب العرض والكثافة، كما يتراوح سعر دوية بابا نويل بين 10 و165 جنيها بحسب الجحم والنوع والخامات.

وشجرة الكريسماس، أحد مظاهر الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد، ويستلزم شرائها، قطع أخرى من الزينة لتجميلها "قطع الثلج، وبابا نويل، والكرة الملونة، وشرائط الزينة".

ويتم استيراد كميات كبيرة من زينة الكريسماس من الخارج، وهو ما يجعلها تتأثر بتحركات أسعار الدولار أمام الجنيه، لكن على الرغم من تراجع العملة الأجنبية خلال العام 2019، لكن أسعار الزينة لم تتراجع.

ويفسر عبدالسلام، ذلك بأن المستوردون استوردوا الزينة قبل هذا التراجع، لذلك يتم تحديد أسعار البيع وفقا للتكلفة، وليس سعر الدولار الجديد.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام بنسبة 10.4%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك أمس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار زينة الكريسماس استقرت خلال احتفالات الكريسماس 2019، وإن حدث تخفيض في بعض المناطق فهو لا يتعدى 10%.

وفسر صفا عدم تراجع الأسعار عند عدد من المحلات التى بيع زينة الكريسماس بأن أغلب الزينة الموجودة بالأسواق متبقية من العام الماضي، لذلك لم يلجأ كثير من التجار لتخفيض الأسعار هذا الموسم.

وقال صفا إن "البضاعة الموجودة هذا العام في السوق، تم استيرادها العام الماضي، أي وقت ارتفاع الدولار، لذلك لن يلجأ التجار لتخفيض السعر، لأنه إذا باع أرخص سيخسر في سعر البضاعة".

وأضاف صفا، "عدد مستوردي الزينة هذا العام أقل من العام الماضي لها السبب عدد التجار الذين يمكنهم تخفيض الأسعار قليل".

وأضاف صفا، إن الإقبال حتي الآن ضعيفا نظرا لتراجع القوة الشرائية للمواطن، بإضافة إلى أن زينة الكريسماس تعتبر سلعة ترفيهية.

لكن صاحب محل الهدايا توقع أن يزيد إقبال المواطنين على شراء زينة الكريسماس مع اقتراب العام الجديد.