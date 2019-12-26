ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس 26-12-2019
10:30 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.03%، إلى مستوى 13751 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.42%، إلى مستوى 13747 نقطة.
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