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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس 26-12-2019

10:30 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الخميس 26-12-2019

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.03%، إلى مستوى 13751 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.42%، إلى مستوى 13747 نقطة.

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