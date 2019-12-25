البنك المركزي يؤجل اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى منتصف يناير لحين اعتماد مجلس إدارته

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه عدل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من غد الخميس الموافق 26 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير2020، وذلك بعد أن يتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.