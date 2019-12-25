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مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

03:05 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42%، إلى مستوى 13747 نقطة، مدفوعا بمبيعات.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.07 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 1.06 بقيمة مليار جنيه، بينما سجلت تعامالات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 12.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.7%، إلى مستوى 13805 نقاط.

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