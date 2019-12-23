سوديك تطلق المرحلة الأولى لبيع وحدات مشروع VYE بمدينة زايد الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها أطلقت المرحلة الأولى من مشروع الشركة VYE للبيع بمدينة زايد الجديدة.

وأوضحت الشركة أن المشروع يتم تنفيذه على 500 فدان بمدينة زايد الجديدة، وأن الشركة وقعت اتفاق شراكة عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تلك الأرض، بداية العام الجاري.

وسجلت تعاقدات وحجوزات العملاء على وحدات المرحلة الأولى للمشروع بقيمة تقرب من مليار جنيه وذلك خلال يومين فقط لطرح وحدات المرحلة الأولى للبيع، بحسب البيان.

يذكر أن المشروع يتمتع بوحدات شكنية قابلة للاتساع ويتضمن وحدات تاون هاوس وتوين هاوس تعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير احتياجاتها من الطاقة، بحسب البيان.

وتتوقع الشركة أن تحقق المشروعات المقرر إقامتها على قطعة الأرض مبيعات تعاقدية لوحداتها بمبلغ 43 مليار جنيه، بحسب البيان.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".