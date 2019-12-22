تراجع البطاطس وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد 22-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البطاطس جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

وارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي بين 50 قرشا وجنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

واستقرت عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة اليوم السبت، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و 6 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.

برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات.

رمان بين 4 و 8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.