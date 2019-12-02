مسؤول ببنك التنمية الأفريقي: نبحث إمكانية توفير 25 مليون وظيفة بالقارة

شرم الشيخ- عبدالقادر رمضان ومنال المصري:

قال تشارلز لوفومبا، نائب رئيس وفد بنك التنمية الأفريقي ورئيس الوحدة الاقتصادية، إن المؤتمر الاقتصادي الأفريقي، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، يسلط الضوء على إمكانية توفير 25 مليون وظيفة بشكل مباشر، والتأثير إيجابًا على 50 مليون شاب بحلول عام 2025، من خلال زيادة دعم ريادة الأعمال والتي تركز على الشباب وتمكينهم.

وأضاف لوفومبا خلال "المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا" الذي ينظمه بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن دعم الشباب الأفريقي جزء من اهتمامات المؤسسات المشاركة في المؤتمر.

وذكر أن المؤتمر يركز على توفير الفرص للشباب الباحثين من الأفارقة، وبعض الأفكار، والتمكين الجاد والريادة وتنمية القدرات لهولاء الشباب والوصول للحلول العملية، وإيجاد مهارات أفضل وسياسات تنموية أفضل.

وأشار لوفومبا إلى أن أكثر من 12 مليون شاب أفريقي يهاجر من بلاده بحثا عن العمل وهو ما يمثل عجزا ، ويتطلب بذل المزيد من الجهود لإيجاد وظائف لائقة، حيث يعد الافتقار إلى الوظائف عائقا أمام التنمية الأفريقية.

وتابع: "رغم أن إيجاد فرص العمل أصبح له أهمية كبرى في القارة الأفريقية، إلا أننا لا ننتج إلا ثلث القيمة المتوقعة مما يؤدي بالقارة إلى مزيد من الفقر"، مؤكدا أن كل تلك الشواهد تتطلب ضرورة التحول من الإنتاج الزراعي الضئيل إلى استخدام التكنولوجيا لدعم زيادة الانتاج، بالإضافة إلى ضرورة دعم شبكات الأمان الاجتماعي بمزيد من الآليات.

وقال لوفومبا، خلال كلمته، إن البطالة من الممكن أن تهدد تماسك المجتمع الأفريقي، لأنها تزيد من النزاعات وهو ما يعرض الشباب الأفريقي لمزيد من التطرف.

وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة تشكل تحديا في طبيعة العمل، وأن القارة الأفريقية تشهد بالفعل عدم وجود طلب على العمالة البشرية بالمصانع، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 2 مليار وظيفة مهددة على مستوى العالم بسبب ميكنة الخدمات.

وأشار لوفومبا إلى أن مشكلة البطالة مرتبطة بالاستخدام التكنولوجي ومحاولات إيجاد وظائف بديلة لتلك العمالة، والحكومات عليها أن تسهل ذلك من خلال الحوكمة وتوفير بيئة ملائمة، والخط الأساسي أن أفريقيا ضاعفت توفير فرص جديدة من الوظائف والشركات الجديدة.

وينظم المؤتمر الاقتصادي بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا بنفس المنظمة أيضا، ويعقد على مدار 3 أيام من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل.

ويركز موضوع المؤتمر هذا العام على "فرص العمل، وريادة الأعمال، وكفاءات ومهارات الشباب الأفريقي"، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم.