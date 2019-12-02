البنك الأهلي يتعاقد مع "أمان" لميكنة صرف القروض متناهية الصغر لعملائها

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك الأهلي المصري، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تعاقد مع شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، بهدف ميكنة صرف القروض متناهية الصغر وسداد الأقساط لعملاء الشركة.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إنه سيتم من خلال تلك الشراكة مع شركة أمان إصدار بطاقات الدفع الوطنية "ميزة " مسبقة الدفع لشريحة العملاء المستفيدين من القروض متناهية الصغر، حيث سيتم اعفائهم من مصاريف إصدار البطاقات، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إصدار البطاقة.

وأضاف أنه سيتاح لهولاء العملاء استلام بطاقاتهم فورا من فروع البنك المختلفة، حيث لن يضطروا للتوجه لفروع البنك والانتظار لحين صرف قيمة هذه القروض نقدا.

وذكر أبو الفتوح أنه لن يتوجب أيضا على المؤسسات المانحة تحصيل قيمة الأقساط المستحقة على هؤلاء العملاء من خلال مندوبي التحصيل، أو توجه العملاء لمقار المؤسسات لسداد قيمة الأقساط المستحقة نقدا، حيث سيتم تفعيل تلك الإجراءات إلكترونيا.

وأشار إلى أنه سيتم إضافة قيمة القرض المستحق لكل عميل من عملاء الشركة في رصيد البطاقة خصما من رصيد الشركة لدى البنك بطريقة إلكترونية وهو ما يتم بشكل لحظي.

كما يمكن للعميل حامل البطاقة استخدامها في صرف قيمة القروض إلكترونيا على مدار اليوم خارج فروع البنك في السحب النقدي من أي من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك في الشراء من المنشآت التجارية والخدمية لمستلزمات مشروعاتهم، وفقا لأبو الفتوح.

وأوضح أبو الفتوح أنه يمكن لهؤلاء العملاء أيضا من خلال البطاقة السداد الإلكتروني لمدفوعات الفواتير والمستحقات للجهات المختلفة وأهمها المدفوعات الحكومية، كما ستتيح هذه المنظومة لعملاء الشركة السداد الشهري للأقساط من ماكينات أمان للدفع الإلكتروني.

وقال حازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركه أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، إن هذه الخطوة جاءت كنتيجة للجهد المشترك مع فريق عمل البنك الأهلي لتيسير حركة صرف القروض لعملاء شركه أمان، حيث تدرك الشركة أهمية التحول نحو المجتمع اللا نقدي، وضرورة تحقيق الشمول المالي خاصة في ضوء اتجاه الدولة نحو تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية في الأعوام القادمة.

وأضاف مغازي أن الشركة بصدد إصدار حوالي 30 ألف كارت ميزة العام القادم بالشراكة مع البنك الأهلي المصري لمواكبة خطة الصرف خلال العام، وتغطية كافة شرائح المجتمع المستهدفة من خلال خدمة تقديم القروض المتناهية الصغر عن طريق بطاقات ميزة من كافة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وذكر فادي يوسف مدير القطاع المالي بشركة أمان، أن الشراكة مع البنك الأهلي تعد نقلة نوعية لقطاع التمويل متناهي الصغر بصفه عامة، حيث أن شركة أمان تعد أول شركة تمويل متناهي الصغر تقدم هذه الخدمة لعملائها في ضوء مبادرة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، وانتشار قاعدة عملاء التمويل متناهي الصغر سعيا للوصول بها إلى 10 ملايين مستفيد خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك يضع نشر ثقافة الشمولي المالي كأحد أهم أولوياته وأهدافه، سعيا لجذب الشرائح المختلفة من العملاء للانضمام تحت مظلة القطاع الرسمي والمنظومة المصرفية من أجل تقليل حجم التعاملات النقدية في الأسواق، واتخاذ خطوات فعالة نحو تحويل المجتمع إلى مجتمع لا نقدي.

وأضاف عكاشة أن البنك يقدم بشكل مستمر منتجات وخدمات مصرفية جديدة من شأنها أن تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء ومنهم الأفراد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، مؤكد ا أهمية تلك القروض ودورها في دعم الاقتصاد القومي لكونها تلبي احتياجات أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز مئات الآلاف سنويا ويخص نصيب كبير منها المرأة المصرية المعيلة.

وذكر أن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على توفير مزيد من فرص العمل ويدعم خطط الدولة للتنمية، وهو ما دفع البنك الأهلي للتوجه نحو ميكنة الخدمات المقدمة لتلك الشريحة من العملاء تيسيرا عليهم، بالإضافة إلى استفادة البنك من قواعد بيانات هؤلاء العملاء في الترويج للخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة بما يدعم بشكل كبير الشمول المالي.