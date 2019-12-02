اعتماد كراسة اشتراطات طرح المشروعات بالمنطقتين الاستثماريتين ببنها والصف

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقتين الاستثماريتين ببنها والصف، بحسب بيان صحفي من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية في الصف تنفيذ 225 مشروعا ما بين خدمي وحرفي وتجاري وصناعي لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، تضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروعا، ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا أمام المستثمرين.

ويأتى ذلك بعد قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بطرح كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والبالغ عددهم 107 مشروع، ومن المنتظر أن يوفروا نحو 2000 فرصة عمل.

وقال البيان إن مجلس الهيئة قرر إنشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة حديثا.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار متابعة نشاط الشركات المؤسسة حديثا ومواصلة الهيئة الإجراءات الإصلاحية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، ووفق نتائج المسح الميداني للشركات المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والذي ضم 21085 شركة.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الترويج للمشروعات بهذه المناطق الاستثمارية، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأشارت الوزيرة إلى المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 12 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة في كل من ميت غمر – الفاتح، أرض الصف – تحيا مصر، بنها – 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية.

وأَضافت أن هناك مناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي، ومدينة دمياط للاثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان ، سيتي سنتر المعادي بالقاهرة.

وأشارت إلى مناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي، مدينة الأبحاث العلمية وبرج العرب وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، تتضمن 2828 مشروعا تسهم في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.