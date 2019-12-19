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أسعار الذهب بمصر تواصل هبوطها لليوم الثالث في تعاملات الخميس 19-12-2019

12:50 م الخميس 19 ديسمبر 2019
أسعار الذهب بمصر تواصل هبوطها لليوم الثالث في تعاملات الخميس 19-12-2019

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر، تراجعها لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفض سعر الجرام جنيها واحد، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 658 جنيها مقابل 659 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 564 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 752 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5264 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 0.56 دولار بنسبة 0.04% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1474.84 دولار في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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