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البورصة تواصل الارتفاع مع بداية جلسة الخميس 19-12-2019

10:28 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
البورصة تواصل الارتفاع مع بداية جلسة الخميس 19-12-2019

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، وواصل المؤشر الرئيسي ارتفاعه بعد صعود قوي خلال اليومين الماضيين.

وصد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية التعاملات بنسبة 0.42% إلى مستوى 13853 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بشكل قوي لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات أمس الأربعاء، وذلك بنسبة 1.2% حيث وصل إلى مستوى 13793 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة الاسهم والسندات

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