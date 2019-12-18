مؤشرات البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 13673 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بنسبة 1.66% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، عند مستوى 13411 نقطة.