رحلة نزول الدولار لأقل من 16 جنيها منذ بداية 2019 (جراف تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

صعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 10.4% منذ بداية العام وحتى الآن، ليحقق مستوى لم يصل له منذ 3 سنوات.

وبحسب بيانات البنك المركزي فإن متوسط سعر صرف الدولار تراجع بقيمة 186 قرشًا منذ بداية العام وحتى أمس.

ومنذ أمس شهد متوسط أسعار الدولار في البنوك تراجعا ملحوظا، بعد أن كسر مستوى 16 جنيها لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017، بحسب بيانات البنك المركزي، ليصل إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع

وبحسب مصدر مسؤول في البنك المركزي، تحدث لمصراوي، أمس فإن هبوط الدولار لأقل مستوى له في نحو 3 سنوات، يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

ومنذ بداية العام الجاري يشهد سعر شراء الدولار أمام الجنيه-السعر الذي يشتري به البنك الدولار من العملاء- تراجعًا كبيرًا.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام وحتى أمس، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وسعر الشراء يعني السعر الذي يشتري به البنك العملة الصعبة من العملاء، والبيع هو السعر الذي تبيع به البنوك.

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