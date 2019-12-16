أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

البنك الوطني العماني يتخارج من مصر نهائيا ويعلن إغلاق آخر فروعه (مستند)

02:09 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
البنك الوطني العماني يتخارج من مصر نهائيا ويعلن إغلاق آخر فروعه (مستند)

البنك الوطني العماني

القاهرة- مصراوي:

أعلن البنك الوطني العماني، في بيان، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة البنك قرر الخروج من مصر نهائيا، وإغلاق آخر فرع للبنك وإيقاف عملياته بالبلاد.

وقال البنك إنه حصل على موافقة كافة الجهات الرقابية لإتمام هذا الخروج، والذي توقع له أن يتم بنهاية الربع الأول من عام 2020.

وتأسس البنك الوطني العُماني في عام 1973؛ ليصبح أول بنك محلي بسلطنة عُمان، ويسيطر البنك التجاري القطري على 34.85% من أسهم البنك العماني، في حين تستحوذ مجموعة سهيل بهوان القابضة على 14.74% من الأسهم، وصندوق تقاعد موظقي وزارة الدفاع العمانية على 7.66%.

وسعى البنك الوطني العماني للتخارج من السوق المصرية منذ عام 2012، لكنه لم ينجح في بيع محفظة أصوله واتجه لتصفية أعماله، كونه فرعا لبنك أجنبي.

البنك الوطني العماني خروج البنك الوطني العماني سلطنة عُمان البنك التجاري القطري

الخبر التالى:

قناة السويس للحاويات توقع اتفاقية عمل جماعي مع نقابة العاملين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الدولار يهبط لرقم قياسي جديد في 2019