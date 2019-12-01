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أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

05:06 م الأحد 01 ديسمبر 2019
أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر

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