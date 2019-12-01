أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس السبت، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و8 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 3 و8 جنيهات.
البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2 و3.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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